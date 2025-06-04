Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum- Ankara karayolu üzerinde karşıya geçen isteyen 61 yaşındaki Halil İbrahim Beşiktaş'a sürücüsü öğrenilemeyen 34 MNY 009 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Halil İbrahim Beşiktaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Beşiktaş, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Sungurlu'da Yayaya Otomobil Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?