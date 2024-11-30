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Sünnet Gölü Yolunda Hayati Risk

Sünnet Gölü Yolunda Hayati Risk

Bolu'da vatandaşlar, okul servisleri için tehlike oluşturan yolda bariyer talep ediyor.

30.11.2024 18:55
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Vatandaşın yol tepkisi: "Bu yolda okul taşıtları için hayati bir risk var"

Göl kıyısına bariyer isteği: "Kendi yeğenimin cenazesini gölden çıkardım"

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde kış aylarında buzlanma nedeniyle kazaların meydana geldiği ve araç kaymalarının yaşandığı Sünnet Gölü'nün kıyısına vatandaşlar bariyer yapılmasını istiyor. Köy muhtarı Yaşar Akarslan, "Geçmişte bir vatandaş göle düştü ve hayatını kaybetti. Kendi yeğenimin cenazesini gölden çıkardım. Bu yolu kullanan servisler, işçi araçları ve okul taşıtları için hayati bir risk var" dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Sünnet Gölü Tabiat Parkı her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ayrıca bölge halkının ilçe merkezine gitmek için kullandığı yol olan, Sünnet Gölü yolunda kış aylarında kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl, bir işçi servisi kayarak göl kıyısında içerisinde 12 işçiyle beraber ölümle burun buruna gelmişti. Okula gitmek isteyen öğrencilerin de kullandığı güzergah için veliler ayaklandı.

"Kendi yeğenimin cenazesini gölden çıkardım"

Köy muhtarı Yaşar Akarslan, geçmişte işçi servislerinin buzlanma nedeniyle göle kayma tehlikesi geçirdiğini ve birçok kez yetkililere başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti. Akarslan, "Yolun kenarına bariyer yapılması ve yolun genişletilmesi için Göynük Kaymakamlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Milli Parklar ve Karayolları Genel Müdürlüğü dahil birçok kuruma başvurduk ancak dikkate alınmadık. Geçmişte bir vatandaş göle düştü ve hayatını kaybetti. Kendi yeğenimin cenazesini gölden çıkardım. Bu yolu kullanan servisler, işçi araçları ve okul taşıtları için hayati bir risk var. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"Her sabah yolda kayma korkusu yaşıyoruz"

İki çocuk annesi Aylin Ulusan, yolların dar ve buzlanmanın yoğun olduğu günlerde çocuklarını okula göndermekte tereddüt ettiğini belirtti. Ulusan, "5 yaşında epilepsi hastası bir çocuğum var. Nöbet geçiriyor, hastaneye buradan gidiyoruz. Bu yolda ambulansla gitmek zorunda kalabiliyoruz. Her sabah yolda kayma korkusu yaşıyoruz. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Köy halkından Mehmet Kılıç, geçmişte yaşanan bir kazayı hatırlatarak, "Geçen dönemde muhtarın olduğu bir araç, işçi servisi olarak kullanılıyordu ve buzlanma nedeniyle göle uçuyordu. Çocuklarımız okula gidip geliyor, onların can güvenliği için bir an önce bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sünnet, Göynük, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sünnet Gölü Yolunda Hayati Risk - Son Dakika

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