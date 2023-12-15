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Şüpheli araçtan binlerce kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Şüpheli araçtan binlerce kaçak sigara çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir minibüsün içerisinde yapılan aramada, kontrplakla kaplanmış gizli bölmelerde 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüpheli araçtan binlerce kaçak sigara çıktı
15.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:27
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Şüpheli araçtan binlerce kaçak sigara çıktı

Aracı kaçak sigarayla kaplamışlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak sigara ile zulalanan şüpheli araçtaki malzemeler polisin operasyonu ile bulunarak muhafaza altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir minibüs durduruldu. İlk bakışta hiçbir şeyin olmadığı gözlenen aracı polisler detaylı bir aramaya aldı.

Kontrplakla kaplamışlar

Aracı inceleyen polis ekipleri, aracın iç haznesinin kontrplakla kaplandığını fark ederek aramalarını o yönde yoğunlaştırdı.

Aramalarda içerisi esnek kontrplakla kaplanan aracın gizli bölmelerine zulalanmış şekilde, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Son Dakika

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