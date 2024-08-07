Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

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Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Şat Kontrol Noktası'nda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 9 kişi hayatını kaybedip, 13 kişi de yaralanırken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının arkasında terör örgütü PKK/ YPG olduğu düşünülüyor. - AZEZ