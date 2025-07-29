Suriyeli Cuma Ailesi, Halep'e Dönüyor - Son Dakika
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Suriyeli Cuma Ailesi, Halep'e Dönüyor

Suriyeli Cuma Ailesi, Halep\'e Dönüyor
29.07.2025 10:11
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Erzurum'dan Halep'e giden tırda, Cuma ailesi evraklarıyla birlikte geri göç etti.

Yıllar önce ülkemize sığınan Suriyelilerin geri göçü devam ediyor. Erzurum'dan 16 kişilik Cuma ailesi, bir tırın dorsesine yükledikleri eşyaları ile birlikte Halep'e doğru yola çıktı.

Erzurum'da polis şüphe üzerine bir tırı kontrol amaçlı durdurdu. Bölgede sıkça rastlanan düzensiz göçmen olaylarının bir kez daha yaşanacağı tahmin edilirken, tırın kapalı kasasında bambaşka bir insan hikayesi çıktı. Tırın kasasındaki çocuk yoğunluktaki insanlar kaçak göçmelerin değil memleketlerine dönen bir Suriyeli aile oldu. Yapılan kontrollerde 16 kişilik Cuma ailesinin evraklarının tamam olduğu ve seyahatleri açısında bir engel olmadığı görüldü. Erzurum'dan Halep'e 740 kilometrelik yolculuğa tırın dorsesinde çıkan Cuma ailesinin oldukça mutlu olduğu görüldü. 17 yaşındaki Muhammet Cuma, Suriyeyi hiç hatırlamadığını ifade ederek, "Türkiye bize sahip çıktı. 12 yıldır burada huzur içinde yaşadık. Artık dönme vaktimiz geldi. Türkiyeye teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriyeli Cuma Ailesi, Halep'e Dönüyor - Son Dakika

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