Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
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