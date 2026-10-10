Suudi Arabistan\'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var

Riyad Havalimanı'na düzenlenen yeni füze saldırısı, Suudi Arabistan'da hava ulaşımını durma noktasına getirdi. Yetkililer yaralıların bulunduğunu doğrularken havalimanındaki bütün faaliyetler geçici olarak askıya alındı.

HUSİLER RİYAD HAVALİMANI'NI FÜZEYLE HEDEF ALDI

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, balistik füze saldırısına uğradı. Suudi Arabistanlı yetkililer, saldırının havalimanının 3 numaralı terminalini hedef aldığını ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Saldırının ardından havalimanında tahliye çalışmaları başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken görgü tanıkları, terminalde panik yaşandığını aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, saldırının ardından havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve havalimanındaki faaliyetler geçici olarak askıya alındı."

EN AZ 5 KİŞİNİN YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Saldırının ardından yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler de gelmeye başladı. AFP'ye konuşan sağlık kaynakları, en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını öne sürdü. Görgü tanıkları ise havalimanı çevresinde en az iki şiddetli patlama sesi duyduklarını belirtti.

UÇUŞLAR DURDURULDU, HAVA YOLU ŞİRKETLERİ SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Füze saldırısı, Riyad'daki uluslararası hava ulaşımını da etkiledi. Etihad Airways ve Qatar Airways, Riyad bağlantılı bazı seferlerini askıya aldı. Bazı uçuş iptallerinin pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Havalimanı yönetimi, yolculara terminale gitmeden önce hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri ve uçuş durumlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

İKİ GÜN ÖNCEKİ SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 8 Ekim'de de iki ayrı saldırıya hedef olmuştu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ayrıca 6-7 Ekim tarihlerinde Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 3 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

YEMEN'DE DE HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Bölgedeki çatışmalar Yemen'de de devam etti. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.