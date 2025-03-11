Tabancayı Yanlışlıkla Ateşleyen Kadın Yaralandı

Elindeki tabancayı yanlışlıkla ateşleyen kadın bacağından yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı iddia edilen kadın, elinde bulunan tabancayı yanlışlıkla ateş etmesi neticesinde bacağından yaralandı.

Olay, Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yalnız yaşanıldığı öğrenilen S.S. isimli kadın, iddiaya göre elinde bulanan tabancanın kazayla ateş alması sonucu sol baldırından yaralandı. S.S.'nin acı içinde attığı çığlıkları duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardına S.S., Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.