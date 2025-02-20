Linçten zor kurtulan sapık için karar verildi - Son Dakika
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Linçten zor kurtulan sapık için karar verildi

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Adıyaman'da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

20.02.2025 10:43
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Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki H.K., isimli genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalayarak darp etmiş ve daha sonra tutarak polis ekiplerine teslim etmişti.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada hakkında işlem başlatılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Linçten zor kurtulan sapık için karar verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Linçten zor kurtulan sapık için karar verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Dadalı:
    nereli acaba uyruğu niye gizleniyor bakın ülke ne hale geldi.allah sorsun hesabını sebep olanlar dan 15 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Yqbancıları Doldurduk ülkeye kimin ne olduğu belli değil 14 0 Yanıtla
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