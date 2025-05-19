Taksi Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı anları araç kamerasına yansırken, yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırı anı saniye saniye araç kamerasında

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP