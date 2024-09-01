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Tarlada ölü bulundu

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Adıyaman'ın Sarıharman Köyü yakınlarında bir tarlada Halil Sürücü (67) isimli kişi hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sürücü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.09.2024 09:19
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Tarlada ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi tarla içerisinde ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67), isimli kişi vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonrası Sürücü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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