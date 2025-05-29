Şüpheli ölüm! 73 yaşındaki adam 10\'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde yer alan bir binanın 10'uncu katında şüpheli ölüm olayı yaşandı.

YAŞLI ADAM BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre, evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen O.G. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.