Tarsus'ta galvaniz kaplama tesisinde yangın
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde galvaniz kaplama tesisinde yangın çıktı.
Yangın, Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan İŞGEM-1 (Tarsus İş Geliştirme Merkezi) yerleşkesinde, özel bir firmaya ait galvaniz kaplama tesisinde çıktı. Yangın, akşam saatlerinde kimsenin olmadığı bir anda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kapalı durumdaki iş yerinden yükselen dumanları fark eden güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta galvaniz kaplama tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında büfe içinde bulunanlar panikle mekanı terk ederek açık alana kaçtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir galvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
Burdur'un Burç Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan'dan dünden beri haber alamayan akrabaları, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Aycan'ın evine gittiğinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?