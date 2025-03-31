Tarsus\'ta Kaza: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu yakını Şahin Mahallesi 3290 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 HL 375 plakalı otomobilin, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bazı yaralıları çıkarttı. 5 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN