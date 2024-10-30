Tarsus\'ta Minibüs Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkiinde İ.K.'nin sürücülüğünü yaptığı 27 EY 285 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç yan yatarken içerisinde 9 kişinin olduğu belirlenen araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye arama-kurtarma ve emniyet birimleri sevk edildi. Yaralı tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN