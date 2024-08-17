Tarsus\'ta Mutfak Yangınında Maddi Hasar Oluştu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde apartman dairesinde mutfakta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve F.D.'nin kiracı olarak ikamet ettiği evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede mutfağı sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - MERSİN