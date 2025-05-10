Tarsus'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarsus'ta orman yangını

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Çamalan Mahallesi'nde çam ormanlarında yangın çıktı. Rüzgar etkisiyle hızla yayılan yangına ilk olarak Gülek Orman Şefliği ekipleri müdahale etti. İlk ekipler müdahale ederken takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangınl, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.