Tarsus\'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında restoranın mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çıktı. Alınan bilgiye göre, mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN