Tarsus\'ta Servis Aracında Yangın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki servis aracında yangın çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi hemzemin geçidine yakın bir bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 33 AVJ 941 plakalı servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Boş durumdaki araçta çıkan yangını fark eden sürücü, Mersin Büyükşehir itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN