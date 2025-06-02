Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular - Son Dakika
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Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular

Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular
02.06.2025 23:55
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 28 ve 22 yaşındaki iki genç, tanımadıkları kişiler tarafından sokak ortasında tabancayla ayaklarından vuruldu.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki Kava Can D. ve 28 yaşındaki Talat A., sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Yolda Yürüyen Gençlere Silahlı Saldırı!

TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURUP KAÇTILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı.

Yolda Yürüyen Gençlere Silahlı Saldırı!

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yolda Yürüyen Gençlere Silahlı Saldırı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Tarsus, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular - Son Dakika

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