Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki Kava Can D. ve 28 yaşındaki Talat A., sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURUP KAÇTILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.