Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 22 yaşındaki Kava Can D. ve 28 yaşındaki Talat A., sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı.
Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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