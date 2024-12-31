Tarsus\'ta Yağışların Ardından Yol Güvenliği İçin Çalışmalar Sürüyor

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bölge genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı havanın olumsuzluklarının ortadan kalkması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Yalamık Mahallesi'nin ana yolu üzerine, yüksek yamaçlardan düşen ve tehlike arz eden kayalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırılarak yol güvenli geçiş yapılır duruma getirildi.

Çalışmaları yakından takip eden Yalamık Mahallesi Muhtarı İsmet Türkücü, ekiplere teşekkürlerini iletti. - MERSİN