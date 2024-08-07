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Tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 20 yaşındaki yabancı uyruklu genç, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, 5 Ağustos Pazartesi gecesi Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki yabancı uyruklu Celal Barak ile arkadaşı Mesut H.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine evine gidip pompalı tüfeğini getiren Mesut H.B., 20 yaşındaki Celal Barak'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan Barak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu genci Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede bir gün yoğun bakımda kalan Barak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki yabancı uyruklu Celal Barak'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.