Taş Kamyonu Devrildi, Yol Kapandı

Trabzon- Bayburt karayolunda taş kamyonu devrildi, yol ulaşıma kapandı
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere yolu Kaşıkçı mevkiinde yol yapım çalışmalarında çalışan taş kamyonu dolgu malzemesi boşalttığı esnada devrildi. Kaza sonucu Trabzon-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında ilçenin Karadere Yolu Kaşıkçı mevkiinde yol yapım çalışmalarına katılan taş kamyonu, dolgu malzemesini boşalttığı esnada devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, devrilen kamyonu bulunduğu yerden kurtulmak üzere çalışma başlatıldı. Çalışma nedeniyle yolda ulaşım çift taraflı olarak dururken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor.
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