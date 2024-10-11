Taşköprü'de Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Silahlı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taşköprü'de Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Silahlı Kavga

Taşköprü\'de Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Silahlı Kavga

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki muhtarlık seçiminde çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 sanık yargılanıyor.

11.10.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Olay, 3 Nisan'da Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü'ye bağlı Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in yakınları, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can ve seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı. Açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar, ölen vatandaşın ailesi, olayda yaralanan Mehmet Atasoy ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Cengiz Sürer, "31 Mart 2024 yılında Mahalli İdareler Seçimlerinde Galip Alkaşı karşıma muhtar adayı olarak çıktı. Muhtarlık seçimini ben kazandım. Olayın olduğu gün ise bakkalda oturuyordum. Benden önce azam olan Satılmış'ı görmüş ve sıkıştırmış. Bakkalda otururken Galip geldi ve bana ağır şekilde hakaret edip tehdit etti. Bir süre sonrada köyde oğullarım olayı duymuşlar. Beni aradılar. Ben de 'siz gelmeyin, önemli bir durum yok, ben gidip şikayetçi olacağım, büyütülecek önemli bir durum yok' dedim. Ama merak edip köyden ilçeye gelmişler. Ben o sırada kahvede otururken çocuklarım yanıma kadar geldi. Ben de olayı onlara anlattım. Sonra, Galip'in sürekli oturduğu bir kahve var, oraya doğru yürümeye başladılar. Ben, çocuklarımın kahveye gitmelerini engellemek istedim ama başarılı olamadım. Kahvehanenin önünde Galip ile karşılaştık. Tekrar tartışma çıktı. Ben sadece olayları yatıştırmak istedim, suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Şenol Can ise, "Ben meydana gittiğimde, 'köylüler birbirlerini öldürüyorlar, Zeynel pusu kurdu' şeklinde duyum adım. Hızla olay yerine gittim. Gittiğimde Zeynel elini beline atmıştı, dağılacaklarını düşünerek havaya ateş ettim, o sırada birisi beni yıktı ve yerde elime mermi isabet etti. Beni vuranın Galip olduğunu sandım ve ateş ettim. Olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in oğlu Barış Sürer ise, "Babam ile Galip arasında kavga çıkmış. Galip, babama hakaret edip küfürler etmiş, tehditlerde bulunmuş. Biz de bunu duyunca doğru olup olmadığını öğrenmek için babamı aradık ama telefonu yüzümüze kapattı. Biz de merak ederek köyden Taşköprü'ye geldik. Kahvehanede oturan babamın yanına gittik. Babam da 'doğru ama önemsiz' dedi ve şikayetçi olacağını söyledi. Konuşmak için kahvehaneye gittik, tartışma çıktı. O sırada arkamdan ateş edildi. Galip, Şenol dayımı yere yıkınca, onun ateş ettiğini sandım, sonra Mehmet'in kaçtığını görünce silah alacağını sandım, isteseydim öldürebilirdim ama bacağına ateş ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, yaşanan olaydan ötürü pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Seçimlerde donalar köyü muhtar adayı Galip Alkaşı'nın akrabası olan müşteki Mehmet Atasoy ise, "Köy Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları ve Şenol Can bizim oturduğumuz kahvehaneye geldiler. Cengiz hariç diğerleri hep birlikte bana kahvenin içine doğru ateş ettiler, Hüseyin üç kez bacağımdan vurdu, Şenol karnımdan vurdu. Sonrasında ben kaçtım. Arkamdan Barış geldi, bana sığındığım dükkanda ateş etti. Beni de öldürmek istediler. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın babası Muzaffer Alkaşı da oğlunu öldüren sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarını da dinledikten sonra, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Taşköprü, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hakim, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taşköprü'de Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Silahlı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Silahlı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.