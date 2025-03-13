Taşova\'da Sazlık Alanında Yangın

Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Taşova itfaiyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA