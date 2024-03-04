Tatvan'da Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
BİTLİS - Bitlis'in AK Parti'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgilere göre saldırı, saat 12.15 sularında Tatvan ilçe merkezindeki Ahlat minibüs durağı yakınlarında meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in kullandığı 20 AIB 545 plakalı Ford Tourneo Courrier marka şahsi araç, iki farklı araç tarafından Ahlat minibüs durağı mevkiinde sıkıştırılarak durduruldu. İki araçtan inen şahıslar tarafından ilk etapta sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Ökmen ve aracına daha sonra silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda bacaklarından isabet alan Ökmen, yaralı şekilde Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği alan polis tarafından şeritle kapatıldı.
Olay yerinde çok sayıda kovan tespit eden polis ekipleri, saldırıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. Saldırıda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.
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