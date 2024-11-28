Tatvan'da Çatı Yangını Korkuttu

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Tatvan'da korkutan çatı yangını

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında, saat 21.30 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve Vedaş ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin bina geneline yayılmasını önledi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı esnada bina sakinlerinin tahliye edildiği ve çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.