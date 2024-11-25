Tatvan\'da Kaza: 4 Yaralı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan- Hizan Karayolunun Kırkbulak Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 E 5407 plakalı Chevrolet marka otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan A.A., B.A., F.A., ve N.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS