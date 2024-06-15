Tavşanlı'da çıkan ot yangını söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Dedeler mahallesi ikinci sokakta akşamüstü henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dedeler Mahallesi ikinci sokaktaki evlerin arasında kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA