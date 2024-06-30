Tavşanlı\'da Ekili Alan Yangını Söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ekili alanda çıkan yangın Tavşanlı Belediye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesindeki buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı hattına yapılan ihbarla olay yerine, ekipler sevk edildi.

Tavşanlı Orman İşletmesi ve Tavşanlı Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarım alanında çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangına, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 pikap ve 28 personel ile müdahale edildi.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA