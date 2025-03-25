Tavşanlı\'da Kaza: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin arızalı vaziyette duran bir araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Şahmelek rampasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine ilerleyen L.C.A. (26) yönetimindeki 16 BIV 962 plakalı otomobil, aynı yönde yol kenarında arızalı olarak duran S.A. (26) idaresindeki 10 NF 743 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA