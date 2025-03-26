Tavşanlı\'da Lastik Yangını Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuklar tarafından yakıldığı tahmin edilen eski oto lastikler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye zarar vermeden söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Hanımçeşme Mahallesi Devran Sokak üzerinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA