Tavşanlı'da Lastik Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Tavşanlı'da Lastik Yangını Söndürüldü

Tavşanlı\'da Lastik Yangını Söndürüldü

Eski lastikler çocuklarca yakıldı, itfaiye hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

26.03.2025 13:37
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuklar tarafından yakıldığı tahmin edilen eski oto lastikler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye zarar vermeden söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Hanımçeşme Mahallesi Devran Sokak üzerinde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Lastik Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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