Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Başköy yakınlarındaki Martlı mevkiinde yangın çıktı. Çevreden yangını görenlerin ihbarı üzerine yangın mahalline Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı ve arazözler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?