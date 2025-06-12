Tavşanlı\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent ve Kayarası köyleri arasındaki Meşeoluğu mevkiinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 0.2 hektarlık bir alanda etkili olan yangına, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 10 personel sevk edildi.

Yangına ilk müdahale, ihbarın alınmasından sonraki 15 dakika içinde gerçekleştirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler 15 dakika gibi kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Bu hızlı ve etkin müdahale, yaşanabilecek büyük bir felaketi önledi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. - KÜTAHYA