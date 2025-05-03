Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama

Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma, tefecilik operasyonunda 9 şüpheliden 7'sini tutukladı, 2'si serbest bırakıldı.

03.05.2025 11:17
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı tefeci operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 9 şüpheliye yönelik planlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) faaliyeti kapsamında, 29 Nisan tarihinde sabah saat 06.00'da Çanakkale merkezde (8), Balıkesir'de 2 ve Tekirdağ'da 3 olmak üzere 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2.478 adet çek ve senet, 68.585 TL para, 30 adet defter, 12 cep telefonu, 10 adet çek defteri, 8 bilgisayar, 6 harddisk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve suçta kullanıldığı değerlendirilen muhtelif doküman ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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