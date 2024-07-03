Tefenni'de Arabulucu Vurularak Yaralandı - Son Dakika
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Tefenni'de Arabulucu Vurularak Yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için eve gelen arabulucu, tabancayla vurularak yaralandı. Olay sonrasında yaralı olan arabulucu hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

03.07.2024 21:09
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Burdur'un Tefenni ilçesinde iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için eve gelen arabulucuyu tabancayla vurarak yaralayan 1 kişi tutuklandı.

Olay, dün Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Çaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız kaçırma mevzusu nedeniyle iki arasında oluşan husumeti sonlandırmak amacıyla Osman Y. arabulucu olarak kız babası E.E.'nin evine gitti. Burada Osman Y. ile E.E. arasında çıkan tartışma sonrasında E.E. Osman Y.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osman Y. ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesine ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Y.'nin omurilik kısmına saplanan kurşun çıkarılamazken yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.E. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tefenni'de Arabulucu Vurularak Yaralandı - Son Dakika

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