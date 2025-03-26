Tehlikeli Yolculuklar Kamerada

Cip ve motosikletlinin tehlikeli yolculukları kamerada

KARABÜK - Karabük'te cip ve motosikletle yapılan tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Karabük- Safranbolu kara yolu Kireçkuyu mevkiinde seyir halinde olan cipin arka koltuğunda oturan kişi, aracın sağ arka kapısını açık şekilde tutarak yolculuk yaptı. Yoğun trafikte sağından ve solundan geçen araçlara aldırış etmeyen kişinin tehlikeye davetiye çıkarması görenlere pes dedirtti.

Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan iki motosikletlinin yaptıkları görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Motosikletlilerden birinin, önünde seyir halinde olan motosiklete ayağını koyarak ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.