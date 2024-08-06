Tekirdağ Çorlu\'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün, aracıyla kaldırıma çarptığı anlar kameraya yansıdı. 41 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Şaban Gürsoy (41) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonrası kaldırıma çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Kahve içmeye gidiyormuş

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmeye diye yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ