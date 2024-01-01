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Tekirdağ Çorlu'da Tek Katlı Evde Büyük Çaplı Yangın - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Tek Katlı Evde Büyük Çaplı Yangın

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı çıkan yangın, Fuat ve Suat Sakınak kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde başladı. Yangın çatıya sıçradı ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucunda tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle iki ayrı ailenin kaldığı binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının elektrik panosundan çıktığı öne sürüldü.

Tekirdağ Çorlu\'da Tek Katlı Evde Büyük Çaplı Yangın
01.01.2024 - 16:44,
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Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı tek katlı bir evde büyük çaplı yangın çıktı.

Gece saatlerinde Fuat ve Suat Sakınak kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangını fark eden ikamet sakinleri, kendilerine dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin 2 saatlik çabasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ayrı ailenin kaldığı binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının elektrik panosundan çıktığı öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Tek Katlı Evde Büyük Çaplı Yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Tek Katlı Evde Büyük Çaplı Yangın - Son Dakika
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