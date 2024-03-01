Tekirdağ\'da 20 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da sahte 20 ton deterjan ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 20 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki Sanayi bölgesinde bulanan bir depo içerisinde çeşitli markalara ait sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığınım tespiti üzerine, ekipler operasyon için düğmeye bastı. Irak Uyruklu M.N.K ve B.B.Ö isimli şahısların kullandığı depoda yapılan aramada yaklaşık 20 ton sahte sıvı ve toz deterjan, 5 bin 885 adet çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 1800 adet deterjan bidonu kapağı, 1935 adet farklı markalara ait karton kutu, 5 bin adet çeşitli markalara ait etiket ve stiker, 1 adet elektronik doldurma ve etiketleme makinesi, olmak üzere toplam piyasa değeri 2.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.