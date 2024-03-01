Tekirdağ'da sahte 20 ton deterjan ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 20 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki Sanayi bölgesinde bulanan bir depo içerisinde çeşitli markalara ait sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığınım tespiti üzerine, ekipler operasyon için düğmeye bastı. Irak Uyruklu M.N.K ve B.B.Ö isimli şahısların kullandığı depoda yapılan aramada yaklaşık 20 ton sahte sıvı ve toz deterjan, 5 bin 885 adet çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 1800 adet deterjan bidonu kapağı, 1935 adet farklı markalara ait karton kutu, 5 bin adet çeşitli markalara ait etiket ve stiker, 1 adet elektronik doldurma ve etiketleme makinesi, olmak üzere toplam piyasa değeri 2.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 20 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 595 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında yapılan arama çalışmaları hala devam ediyor. İkinci gününde sonuç alınamayan aramalar geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki 36 haftalık hamile bir kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye nakledildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde erken doğum yapan bir kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ise hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'te gerçekleştirdikleri operasyonda 5 suç kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı. Operasyonda, 97 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, M.G. yönetimindeki otomobil ile U.B.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü U.B.T. ve yolcu A.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?