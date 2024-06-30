Tekirdağ'da 6 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

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Çeşitli suçlardan 6 yıldır aranan şahıs, Tekirdağ'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla, uzun süredir aranan dolandırıcılık zanlısı yakalandı. Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen İ.B. isimli şahıs, "Özel Belgede Sahtecilik", "Bedelsiz Senedi Kullanma", "Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranıyordu.

İ.B.'nin toplam 6 yıl 5 ay 11 gündür arandığı ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Jandarma yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıklarının devam edeceğini vurguladı. Yeniçiftlik Mahallesi sakinleri, başarılı operasyon sonrası mahallelerinde huzur ve güvenin sağlandığını belirtti. - TEKİRDAĞ