Tekirdağ'da Acil Müdahale Eğitimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Acil Müdahale Eğitimi

Tekirdağ\'da Acil Müdahale Eğitimi

Tekirdağ İl Emniyeti, 117 polis memuruna zorlu senaryolarla acil müdahale eğitimi verdi.

12.03.2025 14:52
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, zorlu senaryoların uygulandığı Acil Müdahale Eğitimi'nde ter döktü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personelini mesleki açıdan daha donanımlı hale getirmek ve acil olaylara etkin müdahale sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Gerçek mermilerin kullanıldığı atış tatbikatları, rehine kurtarma operasyonları ve olay yerinde hızlı müdahale senaryolarını içeren eğitim, nefes kesen anlara sahne oldu.

Toplam 117 polis memurunun katıldığı Acil Müdahale Eğitimi (ACM), gerçeği aratmayan tatbikatlarla tamamlandı. Özellikle atış tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, polislerin ani olaylara karşı reflekslerini güçlendirdi.

Yetkililer, eğitimin amacının personelin daha hızlı, etkin ve yerinde müdahale kabiliyeti kazanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Polisler, tatbikatlar sırasında aldıkları zorlu eğitimlerle, kriz anlarında nasıl hareket edeceklerini birebir deneyimledi.

Tekirdağ halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet personeli, bu tür eğitimlerle muhtemel olaylara karşı her zaman hazırlıklı olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Acil Müdahale Eğitimi - Son Dakika

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