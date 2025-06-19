Tekirdağ\'da Büyük Tarla Yangını

Tekirdağ Ergene ilçesi ile Saray ilçesi sınırındaki kırsalda meydana gelen büyük çaplı tarla yangınında yaklaşık 250 dönüm buğday ile 100 dönüm anız küle döndü.

Yaz aylarının gelmesiyle art arda buğday tarlalarından yangın ihbarları geliyor. Cayır cayır yanan buğdaylar çiftçinin koca senelik emeğini yok ediyor. İtfaiye araçlarının yanı sıra köylüler de traktörleriyle yangınlara müdahale ediyor.

Ergene ilçesi Bakırca Mahallesi ile Saray Göçerler Mahallesi arasında kalan tarla arazilerinde büyük çaplı yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle tarlaları etkisi altına alan alevler, köylüleri ve itfaiyeyi seferber etti.

İtfaiye ve traktörlerle yapılan müdahaleler sonrası yangın yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü. Yangın sonrası biçilmeyi bekleyen 250 dönüm buğday hasadı ile biçilmiş 100 dönüm anız tarlası küle döndü.

Mahsulü yanan tarla sahipleri büyük çaplı maddi zararlarının olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ