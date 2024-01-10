 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Operasyonunda 3 Gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ ve TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve birinin TKP/ML terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

10.01.2024 - 18:38,
Abone Ol

Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML operasyonunda 3 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ VE TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca "Silahlı Terör Örgütlerinin" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A., M.A. ve M.D. isimli şahıslar tespit edildi. Şüpheliler, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şüpheliler ile ilgili işlem başlatılarak sorgulamaya alındı. Sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birisinin TKP/ML terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Tekirdağ\'da DEAŞ ve TKP/ML Operasyonunda 3 Gözaltı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Tekirdağ, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika


19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement