Tekirdağ\'da Doktorlar Kaza Geçirdi: 2 Ölü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içerisinde bulunduğu elektrikli cip bir duvara çarptı. Kazada, biri profesör olmak üzere 2 doktor hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. yönetimindeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede iki doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü L.K. ve yaralı yolcu A.A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden doktorların cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Doktorların kongreden döndüğü sırada kazanın meydana geldiği iddia ediliyor.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ