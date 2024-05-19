Tekirdağ'da eş zamanlı dev operasyonda 50 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da eş zamanlı dev operasyonda 50 kişi tutuklandı

Geniş Video İzle

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 121 kişiden 50 kişi tutuklandı. Operasyon, Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirildi. Tutuklanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

19.05.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da eş zamanlı dev operasyonda 50 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kamu düzeninin sağlanması amacıyla düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 121 kişiden 50 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplamda 121 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da eş zamanlı dev operasyonda 50 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 14:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da eş zamanlı dev operasyonda 50 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement