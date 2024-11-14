Tekirdağ'da Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika
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Tekirdağ'da Eş Zamanlı Operasyon

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Çorlu'da düzenlenen operasyonda 8 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

14.11.2024 20:07
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Tekirdağ'da 157 polisle eş zamanlı operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 59 ekip ve 157 personelin katılımıyla Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 8 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Kasım 2024 tarihinde, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 288 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 57 araç incelendi. Operasyonda, 301 gram bonzai, 4 sentetik ecza hap, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan bir şahıs, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile motosiklet hırsızlığında şüpheli bir kişi olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonda toplam 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Tekirdağ\'da Eş Zamanlı Operasyon
Kaynak: İHA

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