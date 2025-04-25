Tekirdağ\'da GDO\'lu Mısır İthalatı Davası

Tekirdağ'da sahte belgelerle GDO'lu mısır ithal ettikleri öne sürülen 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, aralarında kamu görevlisi, gümrük müşaviri ve iş insanlarının da bulunduğu 7 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Bir sanık, bulunduğu şehirden SEGBİS ile ifade verdi. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şube Müdürü P.A., geçen yıl mayıs ayında kendi şubelerinde çalışmayan bir kişinin sistem üzerinden işlem yaptığının belirlenmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bakanlık müfettişi görevlendirildiğini ve bazı işlemlerin kendi şubesinde görevli personelce yapılmış göründüğünü aktardı.

Tanıklardan H.Z., 2018'de görev yaptığı şubeden ayrıldığını ve kendisi adına sistemden işlem yapılmasının mümkün olmadığını savundu. "Sistemim bir şekilde aktif hale getirilerek izinsiz işlem yapılmış" dedi.

Kurumun sistem sorumlusu tanık O.S. ise sistemden işlem yapabilmek için yetkilerin aktif olması gerektiğini, şubeden ayrılanların sistem erişiminin iptal edildiğini kaydetti. Tanık C.K. da bilgisi dışında ithalat işlemleri yapılmış gibi gösterildiğini belirtti.

Sanıklardan Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisi F.C., tanıkların kendisini tanıdığı halde farklı beyanlarda bulunduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

Sanıklar hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "İthali yasak olan ürünleri ülkeye sokmak" ve "Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak gıda üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma, geçen yıl mayıs ayında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmış, sahte belgelerle Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün ithal ettikleri ileri sürülen 17 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı. - TEKİRDAĞ