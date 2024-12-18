Tekirdağ'da Genel Asayiş Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Genel Asayiş Denetimi

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Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edildi, 40 bin TL ceza kesildi.

18.12.2024 09:26
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Tekirdağ'da genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde geniş kapsamlı genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 40 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde araçları tek tek durdurarak sürücü belgelerini ve araçların genel durumunu inceledi. Denetimlerde kurallara uygun olmayan sürücülere cezai işlemler uygulanırken, aynı zamanda sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 40 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür genel asayiş uygulamalarının aralıksız olarak sürdürüleceği ifade edildi. Özellikle trafik güvenliği ve genel asayişi sağlamak adına denetimlerin belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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