Tekirdağ\'da Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi

Tekirdağ genelinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Kent genelinde birçok noktada oluşturulan kontrol noktalarında, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde sadece trafik kurallarına uyulup uyulmadığı değil, aynı zamanda halkın huzurunu tehdit edebilecek her türlü unsura karşı da çalışma yürütüldü. Uygulamada aranan şahıslar ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de kapsamlı incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek adına denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - TEKİRDAĞ